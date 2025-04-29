«Разоблачения» западных СМИ о «теневом переговорщике» Кремля всколыхнули информационное поле. The Wall Street Journal, известный антироссийскими «утечками», заявляет, что именно ветеран ФСБ Сергей Беседа ведёт тайный диалог с США.
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