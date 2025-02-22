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Путин поздравил четыре бригады с присвоением почетного звания «гвардейская»

Путин поздравил четыре бригады с присвоением почетного звания «гвардейская»

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу трех воинских частей: 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады.

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