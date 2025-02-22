Путин поздравил четыре бригады с присвоением почетного звания «гвардейская»

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу трех воинских частей: 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии