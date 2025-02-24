Съезд № 8 на транспортной развязке Бронка будет перекрыт до 16:00 24 февраля

Это связано с проведением ремонтных работ Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (дамба) сообщила о полном перекрытии съезда № 8 на транспортной развязке Бронка (съезд с Краснофлотского шоссе от Соснового Бора направо к внутреннему кольцу КАД в сторону Кронштадта) 24 февраля до 16:00.
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