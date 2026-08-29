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Царьград

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Марина Калюжная предупредила о вреде алкоголя с соком

Марина Калюжная предупредила о вреде алкоголя с соком

Психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила об опасности смешивания алкоголя с соком. Она объяснила, что это может привести к чрезмерному потреблению спиртного и усилению негативного влияния на организм, особенно для людей с желудочными заболеваниями.

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