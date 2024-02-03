Актриса Эмма Стоун расплакалась после признаний поклонника-аутиста

Актриса Эмма Стоун расплакалась во время встречи с поклонниками в Лондоне. Об этом сообщает TooFab. Фанат-аутист взял слово и признался, что ранние скетчи актрисы в юмористической передаче "Saturday Night Live" помогли ему пережить одиночество в школе.