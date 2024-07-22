New York Times призвала Харрис не участвовать в выборах

Исключить вице-президента Камалу Харрис из списка кандидатов в кандидаты в президенты США от демократов на выборах 2024 года из-за «глубоких опасений» относительно ее избрания призвала Демократическую партию США редколлегия газеты The New York Times 21 июля в редакционной статье.