New York Times призвала Харрис не участвовать в выборах

Исключить вице-президента Камалу Харрис из списка кандидатов в кандидаты в президенты США от демократов на выборах 2024 года из-за «глубоких опасений» относительно ее избрания призвала Демократическую партию США редколлегия газеты The New York Times 21 июля в редакционной статье.
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