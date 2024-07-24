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Закон, порядок, государство

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Связисты ЮВО в рамках полевого выхода применили современные комплексы связи для организации устойчивого управления подразделениями

Связисты ЮВО в рамках полевого выхода применили современные комплексы связи для организации устойчивого управления подразделениями

В ходе отработки задач особое внимание было уделено организации непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной сигнально-помеховой обстановки в районе расположения, при помощи мобильного телекоммуникационного комплекса МТК.

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