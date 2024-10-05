В «Ледниковый период» могут вернуться Костомаров и Навка: что еще известно про съемки народного сезона популярного шоу

Как стало известно KP.RU, в «Лужниках» совсем скоро стартуют съемки шоу «Ледниковый период». Мы уже писали о том, что новый сезон проекта станет народным — и буквально каждый желающий может попробовать пройти кастинг в спортивно-развлекательную программу.