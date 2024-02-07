Тульские десантники ликвидировали группу ВСУ в районе Веселого в зоне СВО

В рамках оперативного задания, тульские десантники успешно провели операцию по уничтожению группы украинских националистов, находившихся в опорном пункте в районе Веселого на Соледаро-Артемовском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии