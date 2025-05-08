Росстат: самое дорогое мороженое продают в Мурманской области

Самое дорогое в России мороженое продают в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. Наиболее доступно оно по цене в Мордовии, Чечне и Ингушетии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата за март.
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