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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдриан Воджнаровски: «Надеюсь, у Чарании будет такая же плодотворная и насыщенная карьера, как у меня»

Шэмс Чарания займет место Воджнаровски в должности главного инсайдера НБА на ESPN. «Шэмс написал мне после того, как я объявил о своем уходе.

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