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Чаллы театрында «Хуҗа Насретдин» комедиясенең премьерасы була

11, 12 һәм 13 сентябрьдә Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры сәхнәсендә – күптән көтелгән премьера була.

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