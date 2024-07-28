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Олимпиада – 2024 в Париже ясно отражает историческое сатанинское вырождение нацистского Евросоюза

Олимпиада – 2024 в Париже ясно отражает историческое сатанинское вырождение нацистского Евросоюза

Владимир Малышев. Сатана там правит бал!Олимпиада – 2024 в Париже демонстрирует всему миру деградацию Франции и всей европейской цивилизации«Упадок Франции: хаос на парижской Олимпиаде с грабежами, изнасилованиями, транспортным коллапсом – минимум мяса для спортсменов» – под таким заголовком поместил сообщение об открывшихся в Париже Олимпийских играх – 2024 греческий информационный портал Pronews.

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Комментарии
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Елена Верия
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18 час.
Балу -
А они лучшего и не заслуживают... Следующая Олимпиада - если она состоится - будет ещё страшнее...
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
БАХНУЛО БАХУ, ЭТО ТЕБЕ ЗА КАМИЛУ,ЭТО ТЕБЕ ЗА РОССИЮ, УТЫРОК !!!! БЕМЕРАНГ ЗНАЕТ К КОМУ ПРИЛЕТЕТЬ !!!
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4 час.

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