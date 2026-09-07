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Звезды сыграли в футбол и помогли Фонду Хабенского: как прошел 9-ый благотворительный матч

Звезды сыграли в футбол и помогли Фонду Хабенского: как прошел 9-ый благотворительный матч

Звезды сыграли ради жизни и собрали рекордную сумму. Звезды в благотворительном матче Олеся Гаранина, Софья Романова, Татьяна Пономарева, Дина МихневаВ субботу, 5 сентября, в центре Москвы состоялся уже девятый благотворительный футбольный поединок.

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