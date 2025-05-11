Вы тоже видите эти пакетики с кокаином

Очевидно, Ману решил всех угостить коксом, оставшимся после Гниды. Иначе, с чего бы такой его нелепый и "в мясо" видок вдруг так резко превращается в стыдливый в тот самый момоент, когда его рука вдруг прячет пакетик, который уже попал на камеру.