Профессия и репортер: какой показал российскую историю Сергей Смирнов

Он фотографировал Юрия Гагарина, Фиделя Кастро, Эрнеста Хемингуэя и других культовых фигур XX века. А еще более полувека он состоял в кремлевском пуле, и советские генсеки подпускали его ближе, чем других корреспондентов, позволяя сделать самые невероятные, парадоксальные, живые кадры.