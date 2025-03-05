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Западные компании в России: возвращение кота, который всё испоганил, но обещает исправиться

Западные компании в России: возвращение кота, который всё испоганил, но обещает исправиться

Кошкин Когда в 2022 году западные бренды массово покидали Россию, это напоминало сцену из апокалиптического фильма: все бегут, хлопая дверьми, а на полках остаются лишь воспоминания о латте Starbucks и шоколадках Mars.

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Комментарии
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Boris Borisov
Сейчас все ТЕ, кто до разрыва штанов на заднице кричал , что уход компаний с нашего рынка  это величайшее благо для государства , будут кричать  о величайшем благе их возвращения !
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11 час.
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