Западные компании в России: возвращение кота, который всё испоганил, но обещает исправиться

Кошкин Когда в 2022 году западные бренды массово покидали Россию, это напоминало сцену из апокалиптического фильма: все бегут, хлопая дверьми, а на полках остаются лишь воспоминания о латте Starbucks и шоколадках Mars.
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