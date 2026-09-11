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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Линдблад разбил болид во 2-й практике «Ф-1» в Мадриде

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад попал в серьезную аварию во время второй сессии свободных заездов перед Гран-при Испании на новой трассе в Мадриде.

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