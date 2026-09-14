Канада готовит атомную энергетику для военных баз в Арктике

Милитаризация канадского Севера постепенно упирается в вполне практический вопрос: чем круглогодично снабжать энергией базы, аэродромы, РЛС и другие удаленные объекты за Полярным кругом? Источник изображения: Тг-канал «Bella Ciao» Ответом на эту проблему может стать атомная энергетика.