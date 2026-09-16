Мир начинает задыхаться без русского топлива

Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия обозначила...
- Зеленский забил т...
- Россия обозначила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым