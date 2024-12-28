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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов набрал 1+1 с «Миннесотой», забросив 9-ю шайбу в сезоне. У него 14 очков в 34 играх

Форвард «Далласа» принял участие в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:3 ОТ).

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