В МИД Турции заявили, что Израиль дезинформирует мировое сообщество

СТАМБУЛ, 24 ноября, ФедералПресс. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль сводит к нулю возможность решения палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, а также скрывает оккупацию Иерусалима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии