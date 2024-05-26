Нижегородские предприниматели и политики выступили с благотворительным спектаклем на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой

20 мая состоялось знаковое событие – впервые за всю историю проекта «Дарим Добро Детям» нижегородские предприниматели выступили со своим благотворительным спектаклем не только на родной сцене, но и на подмостках легендарного московского театра.
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