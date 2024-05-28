Правительство выделило средства на строительство судов рыбопромыслового флота

Подписан соответствующий документ. Деньги пойдут рыбопромысловым компаниям, которые получили доли инвестиционных квот на добычу краба для промышленного и прибрежного рыболовства и взяли на себя обязательство возвести специальные суда.
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