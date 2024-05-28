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Правительство выделило средства на строительство судов рыбопромыслового флота

Правительство выделило средства на строительство судов рыбопромыслового флота

Подписан соответствующий документ. Деньги пойдут рыбопромысловым компаниям, которые получили доли инвестиционных квот на добычу краба для промышленного и прибрежного рыболовства и взяли на себя обязательство возвести специальные суда.

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