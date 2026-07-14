В США раскрыли детали новых санкций против России

Проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в том числе против Китая и Индии.
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