Проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в том числе против Китая и Индии.