Как приготовить универсальное заварное тесто для пельменей и вареников

Однажды я открыла для себя рецепт, который перевернул мое представление о домашней выпечке. До этого момента я искренне считала, что идеальное тесто для вареников — это удел профессиональных поваров, а мои попытки так и останутся просто сносными.
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