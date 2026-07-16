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Кухня и дом

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Как приготовить универсальное заварное тесто для пельменей и вареников

Как приготовить универсальное заварное тесто для пельменей и вареников

Однажды я открыла для себя рецепт, который перевернул мое представление о домашней выпечке. До этого момента я искренне считала, что идеальное тесто для вареников — это удел профессиональных поваров, а мои попытки так и останутся просто сносными.

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