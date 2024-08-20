Байден назвал своей заслугой укрепление НАТО и ситуацию на Украине

Во время выступления на съезде Демократической партии в Чикаго президент США Джо Байден сообщил о том, что укрепление НАТО, сопротивление Украины и усиления по прекращению огня в секторе Газа — заслуга его администрации.
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