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Выстрелы в головы своим жертвам университетский стрелок Бекмансуров назвал милосердием

Выстрелы в головы своим жертвам университетский стрелок Бекмансуров назвал милосердием

Молодой человек настаивал на изменении приговора, аргументируя свое поведение добрыми намерениями.Нижегородский суд на днях оставил без изменения пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, застрелившему шесть человек на территории ПГНИУ в 2021 году.

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