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В России обвинили США в выдаче запроса на задержание Дурова

В России обвинили США в выдаче запроса на задержание Дурова

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по запросу со стороны США. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.

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