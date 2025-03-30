Встреча Майи Санду с представителями гражданского общества вызвала массу вопросов 

Встреча президента Молдовы Майи Санду с представителями гражданского общества вызвала массу вопросов у граждан, поскольку на ней присутствовало не более 20 человек и непонятно, по какому принципу их отбирали, передает Noi.
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