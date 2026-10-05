Сын бывшего главы Махачкалы Мусаева погиб в Таиланде

NARONG SANGNAK/EPA/TASS Сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева погиб в результате ДТП в Таиланде. Об этом 5 октября сообщил источник ТАСС.
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