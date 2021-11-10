В Казахстане 22 ноября начинается ревакцинация

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация начнется в Казахстане с 22 ноября. Алексей Цой напомнил, что согласно рекомендациям комиссии по иммунизации населения республики ранее были доложены подходы к ревакцинации населения.