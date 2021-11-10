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В Казахстане 22 ноября начинается ревакцинация

В Казахстане 22 ноября начинается ревакцинация

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация начнется в Казахстане с 22 ноября. Алексей Цой напомнил, что согласно рекомендациям комиссии по иммунизации населения республики ранее были доложены подходы к ревакцинации населения.

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