Челябинская областная федерация баскетбола объявила о наборе региональных организаторов

Они будут развивать этот вид спорта в своих населенных пунктах. Федерация баскетбола Челябинской области в связи с расширением деятельности ищет региональных организаторов.
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