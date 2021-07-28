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Челябинская областная федерация баскетбола объявила о наборе региональных организаторов

Челябинская областная федерация баскетбола объявила о наборе региональных организаторов

Они будут развивать этот вид спорта в своих населенных пунктах. Федерация баскетбола Челябинской области в связи с расширением деятельности ищет региональных организаторов.

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