Кириос о том, что занимает вторую позицию в рейтинге UTR: «В ATP все основано на стабильности и на том, сколько ты играешь. Не на навыках и форме ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️»

Ник Кириос прокомментировал то, что занимает второе место в рейтинге UTR, будучи №22 в ATP. Universal Tennis Rating (UTR) – это глобальная рейтинговая система, которая оценивает игроков по одной и той же шкале от 1 до 16,50 на основе результатов матча и рейтинга соперников.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии