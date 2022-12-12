Кириос о том, что занимает вторую позицию в рейтинге UTR: «В ATP все основано на стабильности и на том, сколько ты играешь. Не на навыках и форме ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️»

Ник Кириос прокомментировал то, что занимает второе место в рейтинге UTR, будучи №22 в ATP. Universal Tennis Rating (UTR) – это глобальная рейтинговая система, которая оценивает игроков по одной и той же шкале от 1 до 16,50 на основе результатов матча и рейтинга соперников.