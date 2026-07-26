Зонды Вояджер вышли за пределы солнечного ветра, но еще в пределах гравитационного поля Солнца

Зонды Вояджер-1 и Вояджер-2 пересекли гелиопаузу — границу, где давление солнечного ветра уравновешивается межзвездным газом, однако они продолжают находиться под гравитационным воздействием Солнца и официально не покинули всю Солнечную систему.
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