Дети потушили охваченный огнем дом в Новосибирской области

Надворные постройки загорелись в доме по улице Новой. Площадь возгорания составила 120 кв. м. «Пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливаются», – прокомментировали в администрации Куйбышевского района.
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