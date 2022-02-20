Театр абсурда

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Кто живет в Москве, и кто кого боится?

Кто живет в Москве, и кто кого боится?

автор - бабкины секреты Я уже описывала высказывания казахов по поводу русских в России, рассказывала о том как живет азербайджанская диаспора в России, а сегодня хочу рассказать, что говорят киргизы о жителях России, и в Москве в частности.

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