Пока одни сражаются на фронте, другие в тылу организуют вредоносные шоу Николай Петров В минувшие выходные в Петербурге, в самом престижном месте – в выставочном комплексе «Экспофорум» прошло пышное мероприятие с названием на английском языке Vape Club Show 2023», на проведение которого был затрачен не один миллион.
Вейпы: «парилка сатаны»
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Владимир Елкин
Идиотизм процветает! И наша Дума, состоящая из многих таких же курильщиков, не предпринимает мер по ликвидации опасного явления!
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