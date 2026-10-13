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Кевин Хэйс: «Самолеты в России стали лучше, но дронов как никогда много. Мы летели в Сочи, а приземлились в Дагестане, пока не станет безопасно. Парни дурачились: «Готов идти на войну?»

Кевин Хэйс вспомнил перелеты между городами в период, когда он выступал за «Ак Барс». «Самолеты в России стали лучше, но там сейчас дронов как никогда много.

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