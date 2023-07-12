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Умер народный артист России Анатолий Гладнев

Умер народный артист России Анатолий Гладнев

Российский актер Анатолий Гладнев скончался 12 июля. Ему было 83 года. О кончине артиста сообщили в Воронежском академическом театре драмы, где он служил с 1964 года.

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