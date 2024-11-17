Театр абсурда
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Театр абсурда

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Концептуал. Бабушка, почему ты всё знаешь, или Главный секрет феномена «советские учебники»

Концептуал. Бабушка, почему ты всё знаешь, или Главный секрет феномена «советские учебники»

…Внук-пятиклассник второй час пыхтит над математикой. Решаю сжалиться и предлагаю: — Давай посмотрю, что у тебя там.

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Комментарии
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Марина Петрова
Не доверяю ни одному блогеру. Это инфоцыгане, .то постоянные лжецы, хайпежоперы.
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12 час.
E
Ed
Ноне в моде менеджеры которые управляют тем, о чем нет даже малейшего понятия. Для авгиевых конюшен минобороны разыскали Белоусова, пока выносит мусор, но все то же самое во всех остальных министерствах. Это способ купить  нашу элиту зарплатой,скармливая ей должности с оплатой за то  что,  в стаде своих человечков, которых принято называть, пока не сядет или не сбежит в лондоны, эффективными менеджерами.
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10 час.
Андрей
Прочитал задачу и сразу не врубился! Дал прочитать жене, та вообще.... Минут двадцать вникал, пока не выключил телевизор и полностью отдался пониманию сути задачи...
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9 час.

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