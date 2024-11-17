Концептуал. Бабушка, почему ты всё знаешь, или Главный секрет феномена «советские учебники»

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Ноне в моде менеджеры которые управляют тем, о чем нет даже малейшего понятия. Для авгиевых конюшен минобороны разыскали Белоусова, пока выносит мусор, но все то же самое во всех остальных министерствах. Это способ купить нашу элиту зарплатой,скармливая ей должности с оплатой за то что, в стаде своих человечков, которых принято называть, пока не сядет или не сбежит в лондоны, эффективными менеджерами.