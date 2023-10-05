Суд вынес приговор контрабандистам, перевозившим янтарь через аэропорт Шереметьево

Суд вынес приговор гражданину КНР и жителю города Калининграда. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в контрабанде сырца янтаря из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.
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