Лидер "Рабочей партии" Норвегии Йонас Гер Стер © Norsk Telegrambyra AS/ReutersНа переговорах в Осло 20 октября обсуждались в том числе вопросы, связанные с территориями, санкциями и европейской безопасностью после завершения конфликта на Украине.