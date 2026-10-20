Лидер "Рабочей партии" Норвегии Йонас Гер Стер © Norsk Telegrambyra AS/ReutersНа переговорах в Осло 20 октября обсуждались в том числе вопросы, связанные с территориями, санкциями и европейской безопасностью после завершения конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
- В РПЦ рассказали,...
- Аналитик Коротчен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым