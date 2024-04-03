Игрок "Спартака" Зобнин заявил, что у него не было предложений из Европы

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью на YouTube-канале Zobnin Team признался, что у него не было конкретных предложений о переходе в европейский клуб после выступления на домашнем чемпионате мира в 2018 году.
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