Столтенберг считает, что Китай бросает вызов НАТО

Как заявил в беседе с Yomiuri уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг, в НАТО не считают Китай противником, однако уверены, что Пекин бросает вызов ценностям, безопасности и интересам альянса.
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