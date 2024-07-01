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Столтенберг считает, что Китай бросает вызов НАТО

Столтенберг считает, что Китай бросает вызов НАТО

Как заявил в беседе с Yomiuri уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг, в НАТО не считают Китай противником, однако уверены, что Пекин бросает вызов ценностям, безопасности и интересам альянса.

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