Лера Кудрявцева ищет няню для работы вахтовым методом

Телеведущая Лера Кудрявцева, которой 53 года, сообщила о поисках няни для своей дочери Маши. Звезда НТВ воспитывает девочку от 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова, и они живут в роскошном особняке в Подмосковье.