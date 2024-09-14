Лера Кудрявцева ищет няню для работы вахтовым методом

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  • Вениамин
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Телеведущая Лера Кудрявцева, которой 53 года, сообщила о поисках няни для своей дочери Маши. Звезда НТВ воспитывает девочку от 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова, и они живут в роскошном особняке в Подмосковье.

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