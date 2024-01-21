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На Землю скоро обрушится новая магнитная буря

На Землю скоро обрушится новая магнитная буря

Новая магнитная буря обрушится на Землю во вторник, 23 января. Информация об этом появилась в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

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