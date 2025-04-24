Генерал Попов не пойдёт на СВО

Вместе с тем, защита готовится обжаловать его приговор.Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который осужден за мошенничество в особо крупном размере, в ближайшем будущем не будет отправлен в зону спецоперации.
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