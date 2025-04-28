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Парламентская газета

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Дропперов предложили сажать на шесть лет

Дропперов предложили сажать на шесть лет

Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание для людей, которые под влиянием злоумышленников или за вознаграждение передают им свои счета или наличные деньги, могут внести в Госдуму в ближайшее время и принять в максимально короткий срок.

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