«Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было целью ее западных союзников». Такую мысль высказал в интервтю немецкому таблоиду Bild лидер главной немецкой оппозиционной партии ХДС и наиболее вероятный сменщик социал-демократа Олафа Шольца на посту федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц В интервью изданию он заявил, что западные союзники помогают Украине лишь «не проиграть войну».